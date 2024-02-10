3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!

BETİMAR'DAN HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK

Son olarak geçen seçimin en başarılı anket firması olan BETİMAR'dan henüz İstanbul seçimlerine ilişkin bir çalışma gelmedi. Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, aralık ayında katıldığı bir TV programında ise AKP tarafından açıklanması beklenen üç ismin de Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğunu söylemişti.