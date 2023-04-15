20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da

30 NİSAN’DA İZMİR’DE 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NDA MADENCİ ŞEHİRLERİ ZONGULDAK VE MANİSA’DA

CHP lideri 24 Nisan’da Kars ve Uşak’ta, 25 Nisan’da Ordu ve Burdur’da, 26 Nisan’da Van ve Nevşehir’de, 27 Nisan’da Balıkesir ve Tekirdağ’da, 28 Nisan’da Giresun ve Kocaeli’nde, 29 Nisan’da Kayseri ve Osmaniye’de olacak.