20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim dönemi değişik bir strateji izliyor. Erdoğan’ın kendinden uzaklaşmış tabanını yeniden konsolide etmesini engellemek için diğer şehirlerden katılımlarla miting alanlarını kalabalık göstermeyi hedefleyen CHP lideri, bugüne kadar üç halk buluşması yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bayramla birlikte programlarını hızlandıracak.
Bayramın ilk gününü depremzedelerle Adıyaman’da geçiren Millet İttifakı adayı, 22 Nisan’da İstanbul’da, TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan’da Ankara’da olduktan sonra ağırlıklı olarak her gün iki farklı kentte açık hava toplantıları yapacak.
30 NİSAN’DA İZMİR’DE 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NDA MADENCİ ŞEHİRLERİ ZONGULDAK VE MANİSA’DA
CHP lideri 24 Nisan’da Kars ve Uşak’ta, 25 Nisan’da Ordu ve Burdur’da, 26 Nisan’da Van ve Nevşehir’de, 27 Nisan’da Balıkesir ve Tekirdağ’da, 28 Nisan’da Giresun ve Kocaeli’nde, 29 Nisan’da Kayseri ve Osmaniye’de olacak.
İzmir milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi eski seçim bölgesine son kez 30 Nisan’da gidecek. Tüm gün orada olacak CHP lideri, İşçi Bayramı’nın kutlanacağı 1 Mayıs’ta Türkiye’nin madenci birikimini temsil eden iki kentte olacak. Önce Manisa’da etkinliklere katılacak olan Kılıçdaroğlu öğleden sonra Zonguldak’a geçecek.