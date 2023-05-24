16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular

Uğur, tanıtımı yayınlamadan önce sosyal medya hesabından, "M.A.M. Tarihinin en uzun tanıtım videosu 15. Bölüm için geliyor. 16.30'da yayında. Tam 16 dakika. Sorulara ve tanıtıma bakıyorum da… Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu cesaretinden dolayı yürekten tebrik etmek lazım. Elbette dünya için normal, fakat bizim için büyük bir cesaret örneğidir yaptığı. Tanıtımda yalnızca sorular var bildiğiniz gibi, cevaplar için ana bölümü yani Çarşambayı bekleyiniz." mesajını paylaştı.