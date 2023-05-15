10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi
Milletvekili adayı olan 10 siyasi parti genel başkanı milletvekili seçildi. İttifaklarda yer alıp Meclis’e giremeyen isim ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da aday olduğu Gaziantep'ten seçilemedi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık oranı yüzde 98'e ulaştı. Milletvekili adayı olan genel başkanlarının durumu da netleşti.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçildi.
AKP listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.
İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AKP listesine giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal milletvekili seçildi.