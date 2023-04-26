10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Area Araştırma, son seçim anketinin sonucunu yayımladı. Araştırmanın sonuçları ise oldukça dikkat çekici oldu.
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Area Araştırma, 12 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 10 bin 277 kişiyle gerçekleşen anket bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.
Seçmene öncelikle "14 Mayıs 2023'te oy tercihiniz ne olur?" diye soruldu.
Seçmenin partilere göre tercihi şöyle oldu:
%36,5 AKP
%30,1 CHP