Yaz gelmeden mutlaka öğrenin: İşte sivri sinekleri evinizden uzak tutmanın yolu!

Bu yöntem sayesinde yazın pencerelerini ardına kadar kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Piyasada bulunan sivrisinek ilaçlarının içerisinde büyük ölçüde kimyasallar bileşenler bulunurken, sağlığınızdan olmadan sivrisinekleri bulunduğunuz ortama dahil etmemek için bu yöntemi mutlaka deneyin.