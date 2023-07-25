Yaz aylarının kabusu haline geldi: Asya kaplan sivrisineği... Kaşıntılı, ağrılı, kızarık, büyük lokal şişlikler…

Başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde son günlerde sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular artıyor. Kızarıklık, kabarıklık, yanma ve kaşıntı ile adeta alerjik reaksiyon şeklinde kendini gösteren bu duruma saldırgan bir sivrisinek türü olan "Asya kaplansivrisineği” neden oluyor. Küresel ısınma nedeniyle daha da yaygınlaşan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus), klasik sivrisinekler gibi sadece gece değil, günün her saatinde hareket edip canlılara saldırıyor. Asya kaplan sivrisineği, vücudunda ve bacaklarında göze çarpan siyah ve beyaz işaretlere sahip oldukları için kolaylıkla ayırt edilebiliyor.