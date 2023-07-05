Yaz ağlarında migren tetikleniyor: İşte sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için 6 ipucu

BAŞ AĞRISININ NEDENİNİ BULMAK ÖNEMLİ

Özellikle yetişkinlerde görülen baş ağrısı toplumun büyük kısmının hayatını belli evrelerinde etkileyebildiği gibi, bazı kişilerde de yaşamları boyunca devam edebilir. Kimi zaman bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durumken, çoğu zaman başlı başına bir rahatsızlık olarak dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. Baş ağrılarını tek bir başlık altında toplamak yerine, şikayete göre farklı gruplar halinde incelemek, hastaya yönelik uygulanacak tedavinin etkinliği için önemli bir faktördür.