Yaz ağlarında migren tetikleniyor: İşte sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için 6 ipucu
İklim geçişleri baş ağrısını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Yaz aylarında ise migrenden hastaneye başvuru oranındaki artış dikkat çekiyor. Uzman Dr. Özden Yener Çakmak, sıcak havaların zemin hazırlayabildiği baş ağrıları hakkında önemli bilgiler veriyor.
Yaz aylarında baş ağrılarının görülme sıklığını artırabiliyor. Bu durumda bulunulan ortamdaki hava sıcaklığını kontrol etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak yaz mevsiminde tetiklenen baş ağrılarının önüne geçilmesini sağlayabiliyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak, sıcak havaların zemin hazırladığı baş ağrılarına karşı alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulunuyor.
BAŞ AĞRISININ NEDENİNİ BULMAK ÖNEMLİ
Özellikle yetişkinlerde görülen baş ağrısı toplumun büyük kısmının hayatını belli evrelerinde etkileyebildiği gibi, bazı kişilerde de yaşamları boyunca devam edebilir. Kimi zaman bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durumken, çoğu zaman başlı başına bir rahatsızlık olarak dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. Baş ağrılarını tek bir başlık altında toplamak yerine, şikayete göre farklı gruplar halinde incelemek, hastaya yönelik uygulanacak tedavinin etkinliği için önemli bir faktördür.
IŞIK HASSASİYETİ MİGRENİ TETİKLİYOR
Çoğunlukla kadınlar arasında fazlaca rastlanan “migren” tipi baş ağrılarının yanı sıra; gerilim tipi baş ağrısı da halk arasında sıkça görülen bir baş ağrısı türüdür. Migren tipi baş ağrısının belirgin özelliği ağrının genellikle tek taraflı ve zonklayıcı biçimde olmasıdır. Ayrıca migren tipi baş ağrısına eşlik eden ışık hassasiyeti ve bulantı da, ağrının ayırt edici özelliklerindendir. Öte yandan gerilim tipi baş ağrılarında, hastaların en büyük yakınmalarından biri tüm başı çepeçevre saran, hafif-orta şiddette seyreden ağrılardır.
LODOS BAŞ AĞRISI NEDENİ
Mevsimsel değişiklikler baş ağrıları üzerinde etkilidir. Yaz aylarında, sıcakların artmasıyla baş ağrısı şikayetlerinde de artış gözlenmektedir. Kronik ağrıları olan kişiler bunun çoğunlukla farkına bile varamayabilirler. Oysaki bilimsel çalışmalar sıcak havalarda damarların genişlemesiyle baş ağrılarının da arttığını göstermektedir. Öte yandan lodosun migreni tetiklediği bilinmektedir. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.