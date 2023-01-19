Yarıyıl tatilinde ebeveynlerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesi için 20 öneri
Milyonlarca çocuk yarın okulların ara vermesiyle yarıyıl tatiline çıkacak. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, küçük molalar vermenin yeni döneme daha motive şekilde devam etmek için hem ebeveynle hem de çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Yetişkinler olarak sosyalleşmeye, dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyacımız olduğu bugünlerde çocukların da kaygılı, yorgun, bunalmış hissedebileceğini unutmamak gerek. Havalar soğuk olsa da parklarda, doğada vakit geçirmek hem ebeveynler hem de çocuklar için çok önemli” ifadelerini kullandığı yazılı açıklamasında sömestr tatilini keyifli ve verimli geçirmek için önerilerde bulundu.
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu'nun 20 tavsiyesi şöyle oldu:
Tatillerde tüm aile üyelerinin bir arada zaman geçirmesi konusunda herkesin istekli olması önemli. Günü dolu geçirmeye çalışmak yerine herkesin ortak kararı ile yapılan planlar, etkinlikler hem çocuklar hem de ebeveynler için daha keyifli olur.
Çocukların akranlarıyla iletişim kurmaları için yardımcı olabilirsiniz. Tatilde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar, akranları ile doğa yürüyüşleri, geziler planlanabilir.
Çocuklarınızla sorumluluklar hakkında, evde yapılması gereken işler hakkında konuşabilirsiniz. Planlarınızı çocuklarla konuşmak onlara kendilerini değerli hissettirecektir. Çocuğunuzla birlikte ertesi günü veya haftayı planlamak hem planlara daha fazla uymalarını sağlar hem de karar verme ve sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirir.
Uyku, uyanma, yemek, teknoloji kullanımı, oyun saatleri değişmemeli. Çocuklar tatilde de rutin düzenlerine devam ederek düzenleri bozulmadan günü verimli geçirmeliler. Okula dönüşte uyum sorunu yaşamamak için düzenin devam etmesi önemli.
Ödevler veya ek çalışmalar da tatil boyunca ihmal edilmemeli. Her gün belirli saat aralıklarında, özellikle sabah saatlerinde kısa kısa ödev veya ders çalışma, konu tekrarı gibi zamanlar planlanabilir.
Yapacağınız etkinliklere karar verirken çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olan hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği etkinliklerle bilgilerini pekiştirirken keyifli zamanlar yaratabilirsiniz.