Uzmanından önemli uyarı! Strep A bakterisinin en net belirtisini açıkladı

Bu ay her zamankinden çok streptokok vakası geldiğini belirten Dr. Suat Gürkan, "Bu hastalık son günlerde çok yaygın. Geçen ay influenza da çok yaygındı. O hala yaygın ama streptokok mikrobu bu ay daha öne geçti. Gelen vakaların çoğu streptokok mikrobu. Mikrobun diğer adı beta. Yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla karşımıza çıkıyor. Yüksek ateş dışında kırgınlık, halsizlik, kemik ve eklem ağrısı gibi problemler de oluşturuyor. Üstelik birden ağırlaşabiliyor. Romatizmal problemlere de sebep olabiliyor. O yüzden bu gibi boğaz ağrısı olan bir çocuğumuz için 'Boğaz ağrısı geçer, ilaç kullanmasın' demek olmuyor. Çünkü 2-3 hafta sonra bu mikrop kendisini romatizmal problemlerle karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden önce bu mikrobun olup olmadığını netleştirmek ve sonrasında 10 günlük tedavi altına almak lazım. 10 günlük tedavi uygulanmazsa bu mikrop kemik ve eklem ağrısı gibi, kalp romatizması gibi problemlerle karşımıza çıkabiliyor" dedi.