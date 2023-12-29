Uzmanı açıkladı: Yeni yıla kilo almadan girmek için 9 öneri

KAVRULMAMIŞ ÇİĞ KURUYEMİŞLERİ TERCİH EDİN

Yemeğin yanı sıra yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan kuruyemişlerin de görünmez kalori kaynaklarından olduğunu hatırlatan Dyt, Buket Ertaş Sefer, “Özellikle keyifli sohbetler sırasında farkında olmadan kuruyemiş tüketimi de artar. Bunun önüne geçebilmek için tüketmeniz gereken miktar kadar yanınıza almak ipin ucunun kaçmasını önleyecektir. Bununla birlikte daha sağlıklı olması sebebiyle mümkünse kavrulmamış, çiğ olan kuruyemişleri tüketmek iyi bir tercih olacaktır.”

HAREKETİNİZİ ARTTIRIN

Her zaman olduğu gibi bu dönemde de beslenmenin yanında mutlaka hareketi koymak gerektiğini anlatan Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle yılın son haftası normalden daha fazla hareket etmeye çalışmak metabolizmanızın da canlı kalmasına yardımcı olacaktır. Davetlerin olduğu günleri sporsuz geçirmemekte fayda var. Kalori açığı yakalayabilmek için yakılan kalorinin de belli bir düzeyde kalması avantajınıza olacaktır.”