Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı
Türkiye Sağlık Araştırması-2022'ye göre ülkemizde kadınların yüzde 23,6'sı, erkeklerin ise yüzde 16,8'i obez.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Türkiye Sağlık Araştırması-2022″nin sonuçları açıkladı. TÜİK verilerinden öne çıkan başlıklar şöyle:
Obez bireylerin oranı: Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken, 2022 yılında yüzde 20,2 oldu.
2022 yılında kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi olduğu görüldü.
Erkeklerin ise yüzde 16,8’i obez ve yüzde 40,4’ü obez öncesi.