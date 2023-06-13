Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı

Türkiye Sağlık Araştırması-2022'ye göre ülkemizde kadınların yüzde 23,6'sı, erkeklerin ise yüzde 16,8'i obez.

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Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Türkiye Sağlık Araştırması-2022″nin sonuçları açıkladı. TÜİK verilerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

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Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı - Resim: 2

Obez bireylerin oranı: Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken, 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. 

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Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı - Resim: 3

2022 yılında kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi olduğu görüldü.

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Türkiye Sağlık Araştırması verileri: Sigara kullanımı arttı, alkol kullanımı azaldı - Resim: 4

Erkeklerin ise yüzde 16,8’i obez ve yüzde 40,4’ü obez öncesi.

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