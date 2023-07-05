Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı!
Sıcaklıkların artmasıyla beraber dünyanın farklı farklı ülkelerinde sivrisinek istilaları görülmeye başlanmıştı. Peş peşe açıklamalar yapılırken bir uyarıda Türkiye’ye daha dün sabah gelmişti.
Yaz aylarına girmemizle beraber sivrisinekler kabusumuz olmaya başladı. Dünyanın belirli ülkelerinde istilaya geçen hayvanlar ülkemizde de Kocaeli ve İstanbul’da görülmeye başlanmıştı. Türk uzmanlar daha bu sabah açıklamalarda bulunarak sivrisineklerin istilaya geçtiğini ve dang humması gibi hastalıklar yayacağını açıklamıştı.
CAN KAYBI YÜKSELİYOR
Kötü bir haber de Bangladeş’ten geldi. Bangladeş’te dang humması salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Son 4 günde 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62’ye yükseldi.
VAKALAR GİT GİDE ARTIYOR
Temmuz ayında bin 893 kişinin hastalık şikayetleriyle hastanelere başvurması sonucu Ocak ayından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e ulaştı.
Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.