Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı!

Yaz aylarına girmemizle beraber sivrisinekler kabusumuz olmaya başladı. Dünyanın belirli ülkelerinde istilaya geçen hayvanlar ülkemizde de Kocaeli ve İstanbul’da görülmeye başlanmıştı. Türk uzmanlar daha bu sabah açıklamalarda bulunarak sivrisineklerin istilaya geçtiğini ve dang humması gibi hastalıklar yayacağını açıklamıştı.