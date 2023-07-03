Tiroid kanseri sinsice ilerliyor... Uzmanından nodüller için uyarı: Boyutuna dikkat

Endemik bir guatr ülkesi olması nedeniyle risk oranının yüksek olduğu Türkiye’de tiroid kanseri tanısı alan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Her tiroid kanserinde ameliyatın mutlaka gerekli olduğuna işaret eden Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatı.

Prof. Ayşan Tiroid kanserinde nodül sayısının da kanser riski açısından öneminin bulunduğuna dikkat çekerek, nodül sayısı arttıkça kanser riskinin artmadığına, tersine azaldığına vurgu yaptı.

"TİROİD KANSERİNİN EN ÖNEMLİ SEBELERİ GENETİK MİRASIMIZ VE COĞRAFYAMIZ"

Tiroid kanserinde “nodül yoksa kanser de yoktur” prensibinin olduğunu ve dolayısıyla nodüllerin son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Ayşan, Türkiye'de tiroid kanseri ve nodüllerinin sık görüldüğünü ve dolayısıyla nodüllerin görülmesindeki artışa bağlı olarak kanserin de arttığına dikkat çekti.

Tiroid kanserinde birçok risk faktörü bulunmakla birlikte en önemli etkenlerin ailemizden gelen genetik kodlarımız ve coğrafyamız olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ülkemizin Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi dağlık bölgelerdir ve bu bölgelerde tiroid kanseri sık görülür. Bir diğer sebep olarak Çernobil faciasını örnek gösterebiliriz. Çernobil’in izleri ülkemizde hala var; Çernobil’i 1980’lerde yaşadık ama bu tür genetik hasarlar 20-30 yıl sonra kendisini gösteriyor. Tiroid kanserinde genetik faktörlerin büyük önem arz ettiği unutulmamalıdır. Ülkemizde genetik olarak tiroid kanseri sık görülüyor. Tiroit kanseri de genetik geçişi olan bir hastalık olduğu için nesiller boyunca bu hastalığı görebiliyoruz.”