Tatilin tadı kaçmasın: İşte yaz aylarında en fazla görülen sağlık sorunları

SICAK HAVALARDA SIK GÖRÜLEN İSİLİK BEBEKLERDE DAHA FAZLA RAHATSIZLIK YARATIYOR

İsilik, sıcak yaz aylarında cilt üzerinde yaygın bir şekilde görülen küçük boyutlu, kırmızı veya pembe renkte ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşturduğu döküntüye denir. Her yaş grubunda görünmesine rağmen bebek ve çocuklarda daha sık rastlanmasının sebebi, cilt gözeneklerinin yetişkin inasanlara oranla daha küçük olması ve ter bezlerinin henüz tam olarak gelişmemiş olmasıdır. Yetişkinlerde ise çoğunlukla şırı terleme, yeteri kadar duş almama ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanır. İsilik normal şartlarda serin ortamda kalmak ve cildin hava almasını sağlamak gibi önlemler yardımıyla kısa sürede iyileşir ancak daha ciddi formları tıbbi bakım gerektirebilir.