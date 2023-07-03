Tatilin tadı kaçmasın: İşte yaz aylarında en fazla görülen sağlık sorunları
Yaz mevsimi deniz, kum ve güneş üçlüsüyle yapılacak tatiller nedeniyle özellikle çalışanların en sevdiği dönem. Ancak küçük ihmallerin yarattığı hastalıklar yaz aylarında sağlık sorunlarına yol açarak tatili zehir edebiliyor.
Çalışanlar tatile girse de hastalıklar yaz aylarında da görülmeye, bakteriler, mikroplar ve virüsler sağlık sorunları yaratmaya neden olmaya devam ediyor. Kişisel hijyen kurallarına uymak ve sık sık el yıkamak hastalıklara karşı yazın da alınacak önlemlerin en başında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Zıhlı Kızak, yaz aylarında yaygın görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi.
Akut gastroenteritlere hijyenik olmayan gıdalar sebep olabiliyor
Yaz aylarında en sık rastlanan enfeksiyonların başında akut gastroenteritler gelir. AGE mide ve bağırsak sisteminin bakteri, virüs veya parazitlerle oluşan ishale yol açan enfeksiyonudur. Havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su, kirli su ile yıkanan gıdalar, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşabilir. Sıcak günlerde gıdalardaki mikroplar kolaylıkla çoğalma fırsatı bulur. Korunmak için; temiz su kaynakları kullanılmalı, meyve ve sebzeler temiz suyla iyice yıkanmalı, açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmalı, sık el yıkama ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
SICAK HAVALARDA SIK GÖRÜLEN İSİLİK BEBEKLERDE DAHA FAZLA RAHATSIZLIK YARATIYOR
İsilik, sıcak yaz aylarında cilt üzerinde yaygın bir şekilde görülen küçük boyutlu, kırmızı veya pembe renkte ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşturduğu döküntüye denir. Her yaş grubunda görünmesine rağmen bebek ve çocuklarda daha sık rastlanmasının sebebi, cilt gözeneklerinin yetişkin inasanlara oranla daha küçük olması ve ter bezlerinin henüz tam olarak gelişmemiş olmasıdır. Yetişkinlerde ise çoğunlukla şırı terleme, yeteri kadar duş almama ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanır. İsilik normal şartlarda serin ortamda kalmak ve cildin hava almasını sağlamak gibi önlemler yardımıyla kısa sürede iyileşir ancak daha ciddi formları tıbbi bakım gerektirebilir.
BÖCEK ISIRIKLARI VE SOKMALARI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR
Böcek ısırması belirtileri, ısıran böceğin türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Çoğunlukla cilt üzerinde bölgesel kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi belirtilerle ani olarak ortaya çıkan böcek sokması bahar ve yaz aylarında çok daha sık görülür. Bazı böceklerin ısırması ciddi hastalıklara neden olabilir. Böcek ısırıkları; sarıhumma, beyin iltihabı, sıtma ve tifüs gibi hastalıkların toplum içinde yayılmasına neden olabilir. Özellikle tropikal bölgelerde yaşayan böcek türleri ciddi hastalıklar taşıyabilir. Arı ve yaban arısı sokması alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve bazen hayatı tehdit eden anafilaksiye neden olabilir. Böcek ısırıkları, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, doktor tavsiyesi almak gerekir.