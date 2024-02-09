Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor

Sigara kullananların, sigarayı bırakması halinde 10 yıl sonra kanser riskinin azaldığı söylendi.

Sigara Kanser Hastalık
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Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor - Resim: 1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, JAMA NETw Open dergisinde yayımlanan bir çalışmada, sigara kullanımın bırakılmasının ardından 10 yıl sonra akciğer kanseri riskinin azaldığına dikkat çekildiğini kaydetti.

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Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor - Resim: 2

Uzmanlar, akciğer kanserinin hem erkek hem de kadınlarda ölüme yol açan en sık kanserlerden biri olduğuna dikkati çekerken, yaklaşık yüzde 80-90 civarında akciğer kanseri vakasının direkt sigara ile ilişkili olduğunu vurguluyor.

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Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor - Resim: 3

Bu çerçevede Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

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Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor - Resim: 4

JAMA Netw Open dergisinde yayımlanan bir çalışmada 30 yaş ve üzerinde olan yaklaşık 3 milyon kişinin akciğer kanseri açısından 13 yıl boyunca takip edildiğine değinen Coşkun, “Bu analizde sigara içmeye devam eden bireylere kıyasla 10’uncu yılın sonunda akciğer kanser riski önemli oranda azalmış. Özellikle de 50 yaşından önce sigarayı bırakanlarda kanser riski azalması belirgin olarak daha iyi bulunmuş” ifadelerini kullandı.

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Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor - Resim: 5

Türkiye’de sigara içme oranını yüzde 30’lara yaklaştığının altını çizen Coşkun, şöyle devam etti:


“Bu oran erkeklerde yüzde 40’ın üzerine çıkmıştır. Sigara yanında nargile, puro ve elektronik sigara gibi ürünlerde artmış akciğer kanseri riski ile ilişkilidir. Sigaraya hiç başlamamanın ana hedef olması ile birlikte başlayan kişilerinde biran önce bırakmaları başta kanser olmak üzere bir çok tehlikeli hastalık açısından son derece önemlidir. Yukarıdaki çalışmada da görüleceği üzere akciğer kanser riskinin neredeyse kaybolması için en az 10 yıllık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle erken yaşlarda bırakılması ve devamlılık göstermesi gerekmektedir.”

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