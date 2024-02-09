Sigarayı bırakın, farkı 10 yıl sonra görün: Risk azalıyor

Türkiye’de sigara içme oranını yüzde 30’lara yaklaştığının altını çizen Coşkun, şöyle devam etti:



“Bu oran erkeklerde yüzde 40’ın üzerine çıkmıştır. Sigara yanında nargile, puro ve elektronik sigara gibi ürünlerde artmış akciğer kanseri riski ile ilişkilidir. Sigaraya hiç başlamamanın ana hedef olması ile birlikte başlayan kişilerinde biran önce bırakmaları başta kanser olmak üzere bir çok tehlikeli hastalık açısından son derece önemlidir. Yukarıdaki çalışmada da görüleceği üzere akciğer kanser riskinin neredeyse kaybolması için en az 10 yıllık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle erken yaşlarda bırakılması ve devamlılık göstermesi gerekmektedir.”