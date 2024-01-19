Şekeri bırakmanın vücut üzerindeki 7 etkisi

VÜCUTTA DAHA AZ İLTİHAPLANMA

Yaklaşık 125 milyon Amerikalıyı etkileyen kronik inflamasyon, aralarında diyabet, kardiyovasküler hastalık, Alzheimer ve artritin de bulunduğu çok çeşitli hastalıklarla bağlantılıdır ve dünya genelinde beş kişiden üçü bu inflamatuar hastalıklardan ölmektedir. Aşırı içki içme, sigara içme, obezite ve kronik stres gibi iltihap olasılığını artırabilecek diğer yaygın yaşam tarzı faktörlerinin yanı sıra, 2006 yılında yapılan bir araştırma, şekerin de doğrudan bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla ilave şeker olmadan yaşamayı öğrenmek, bu inflamatuar durumların bazılarının riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.