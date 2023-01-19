Sarılmak neden iyi hissettiriyor? Anne ve bebek teması geleceği şekillendiriyor

ABD’de ortaya çıkan, sarılmaya ve kucaklaşmaya adanan bir gün olan 21 Ocak Dünya Sarılma Günü, 1986 yılından bu yana kutlanıyor. Dünya Sarılma Günü, herkesi aile ve arkadaşlarına daha sık sarılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, 21 Ocak Dünya Sarılma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sarılmanın önemi ve psikolojiye etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

SARILMA RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Sarılmanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Sarılma eylemi sırasında oksitosin hormonu salgılanır ve bu hormonun pek çok olumlu faydası vardır. Sarılma eyleminin ruh sağlığımız üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Sarılma, sevdiklerimizle aramızdaki ilişkiyi güçlendirir ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.” dedi.