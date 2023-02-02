Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri
Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin duyuruda bulunan Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Strep-A (Beta) bakterisi ile ilgili kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla toplumu bilgilendirmeye yönelik yeni bir duyuru yayımladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan bilgilendirmede beta hastalığı, nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi.
AŞISI YOK
Buna göre, toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta-hemolitik streptokoklar" boğaz, burun ve ciltte yaşayan bakteriler, büyük bölümü boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen, kısmen hafif seyreden bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntüyle seyrediyor. Halihazırda bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı bulunmuyor.
BAKTERİNİN KAN, KAS VEYA AKCİĞER DOKUSUNA GİRMESİ TEHLİKELİ
Strep-A, nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu durum; bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıkıyor. Geçirilmiş viral enfeksiyonlar, ciddi, hayatı tehdit edici streptokok enfeksiyonlara yatkınlığı artırıyor.
VAKALAR DÜNYA GENELİNDE ARTTI
Bilgilendirmede, Strep-A konusunda bazı ülkelerde hayatı tehdit edici vaka sayılarında 2022 itibarıyla belirgin artış bildirildiği, özellikle eylül ayından itibaren İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden vaka bildirimleri yapıldığı aktarılarak, "Dünya genelinde ise Avustralya, Yeni Zelanda'dan da artmış vaka bildirimleri bulunmaktadır. Özellikle İngiltere ve Hollanda'dan ölümle sonuçlanan vakalar da bildirilmiştir. Ülkemizden de az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır." ifadesine yer verildi.