Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey

Yüz: Yüzdeki hassas cilt vücudun geri kalan kısmına göre daha hassastır. Yüz derisinin farklı bir pH seviyesi vardır ve sert sabunların kullanılması kuruluğa, tahrişe ve hatta lekelenmeye neden olabilir. Sağlıklı bir cilt dengesini korumak için, özellikle yüz için tasarlanmış yumuşak bir temizleyici seçin.