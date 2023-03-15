Rahim ağzı kanserine karşı en etkili tedbir: İşte HPV aşısı hakkında merak edilen 11 sorunun yanıtı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü uzmanı Op. Dr. Bilgi Gökcan, HPV aşısı ve bilinmesi gerekenleri anlattı:

1- HPV AŞISI KİMLERE UYGULANABİLİR?

Rahim ağzı kanserine karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan HPV aşısı 9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmektedir. Erkeklerde HPV aşısı 26 yaşına kadar uygulanmaktadır. 9 – 26 yaş aralığında olan bütün erkekler HPV aşısı yaptırabilmektedir.

2- HPV AŞISI KAÇ DOZ KULLANILMALIDIR?

HPV aşısı 3 doz kullanılan bir aşıdır. İlk doz aşıdan 1 ay sonra 2. doz uygulanır. 2. dozdan 5 ay sonra da son doz aşı yaptırılmalıdır. 14 yaşına kadar çocuklarda tek doz HPV aşısı yeterlidir. 15 yaşından sonra yetişkinlerde olduğu gibi 3 doz aşı gereklidir. 13 yaş sonu ile 15 yaş başı arasındaki çocuklarda 2 doz aşı yeterli olmaktadır.