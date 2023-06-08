Profesör uyardı: Bu hastalık dünyada Hepatit B ve C’nin önüne geçti
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, yağlı karaciğer hastalığının ilerleyici formu olan NASH hastalığına dikkat çekti.
Prof. Dr. Yusuf Yılmaz “Bizim ülkemiz için karaciğer hastalığına, siroza en çok yol açan Hepatit B’dir. Amerika için örneğin Hepatit C’dir. Ama şuan NASH bunların her ikisinin de önüne geçmiş durumda” dedi.
Yağlı karaciğer hastalığının ciddi türü olan NASH’li hastaların karaciğer hücrelerinde yağlanmanın yanında karaciğer hücrelerinde şişme ve iltihap hücrelerinde artma gözüküyor. Yağlı karaciğer hastalığının yüzde 80’i basit yağlanma iken yüzde 20’si ise hastalığın ilerleyici formu olan NASH’dir. Diyabeti, obezitesi veya metabolik sendromu olan hastalarda çok daha çok görülen NASH’e karşı uzmanların uyarısı hareket ve sağlıklı beslenme oluyor. Hastalığa dikkat çekebilmek için ise her yıl 8 Haziran Uluslararası NASH Günü olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da NASH’in ciddiyetinin altını çizdi ve Türkiye’deki görünürlüğünün dünya ortalamasının 2 katına yakın olduğuna dikkat çekti. Yılmaz “Karaciğer yağlanmasına biz non-alkololik yağlı karaciğer hastalığı diyoruz. Alkolle ilişkisiz karaciğer yağlanması hastalığı. Bu çok yaygın görülür. Ancak bunun bir tipi vardır ki bu siroza ilerleyebilir, karaciğer kanserine yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla ciddi formuna 'NASH' diyoruz. Uluslararası NASH Günü de tüm dünyada gerek hastalar arasında gerek vatandaş, sağlık çalışanları, politika yapıcılar, dernekler, bilim insanları arasında bu hastalığın farkındalığını arttırmak için yapılıyor. Çünkü çok yaygın görülen bir halk sağlığı problemidir. Dünya da ki sıklığı en az yüzde 25, bizim ülkemizde ise nerdeyse yüzde 50 görülüyor. Bunun ciddi tipi olan NASH genel de çok az görülür ama o kadar yaygın görülüyor ki o yaygının içerisinde az olan kesim yine çok ciddi oluyor” dedi.
NASH’in tamamen önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapan Rektör Yılmaz “Aslında tamamen önlenebilir bir hastalık. Bunun farkında olmazsak erken tanı koyamayız, erken tanı koyamazsak yıllarca tamamen sessiz gider. 20 yıl gibi bir süre düşünün. Siroz olur, siroz olduğunuzun başlangıcında bile bunu anlamayabilirsiniz ama sonrasında ciddi sıkıntı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu hastalığı tanıyalım, farkına varalım, çeşitli eğitim aktiviteleri düzenleyelim, bilimsel araştırmalar yapalım, bunu öyle veya böyle ülkemizin stratejik planı içerisine koyup bununla mücadele edelim ki ülkemize oluşturacağı ekonomik yükü de azaltalım. Dünya NASH Günü’nün aslında amacı da bu farkındalığı oluşturmak” ifadelerini kullandı.