Profesör uyardı: Bu hastalık dünyada Hepatit B ve C’nin önüne geçti

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da NASH’in ciddiyetinin altını çizdi ve Türkiye’deki görünürlüğünün dünya ortalamasının 2 katına yakın olduğuna dikkat çekti. Yılmaz “Karaciğer yağlanmasına biz non-alkololik yağlı karaciğer hastalığı diyoruz. Alkolle ilişkisiz karaciğer yağlanması hastalığı. Bu çok yaygın görülür. Ancak bunun bir tipi vardır ki bu siroza ilerleyebilir, karaciğer kanserine yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla ciddi formuna 'NASH' diyoruz. Uluslararası NASH Günü de tüm dünyada gerek hastalar arasında gerek vatandaş, sağlık çalışanları, politika yapıcılar, dernekler, bilim insanları arasında bu hastalığın farkındalığını arttırmak için yapılıyor. Çünkü çok yaygın görülen bir halk sağlığı problemidir. Dünya da ki sıklığı en az yüzde 25, bizim ülkemizde ise nerdeyse yüzde 50 görülüyor. Bunun ciddi tipi olan NASH genel de çok az görülür ama o kadar yaygın görülüyor ki o yaygının içerisinde az olan kesim yine çok ciddi oluyor” dedi.