Prof. Şener uyardı: Bu hastalık mevsimsel hale geldi, tedavisi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa geçen sendromik hastalık olan ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’ için hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde Covid-19 sonrası Long Covid (Post Covid)'in görülmeye başladığını belirtti.
Covid 19’un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, Long Covid’in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen Long Covid’in kalıcı hasarlar bırakabilen sendromik bir hastalık olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: "Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok."
Prof. Dr. Şener, "Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok Long Covid tırmanışa geçti. Biz bunlara Covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı kadınlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla eğer Covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası Long Covid tablosu açısından araştırmak lazım" dedi.
Bunun için bazı kan testleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti: