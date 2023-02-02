Prof. Şener uyardı: Bu hastalık mevsimsel hale geldi, tedavisi yok

Prof. Dr. Şener, "Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok Long Covid tırmanışa geçti. Biz bunlara Covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı kadınlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla eğer Covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası Long Covid tablosu açısından araştırmak lazım" dedi.