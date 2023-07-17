Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..."
Prof. Dr. Canan Karatay, bağışıklığı çökerten tehditlerden bahsetti, vatandaşları uyardı.
Gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, akıllı telefonların yaydığı radyasyon, 4.5 G-5.5 G’ler ve deterjanların vücudun savunma sistemi olan bağışıklığın en büyük düşmanları olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Karatay, bunların etkilerini açıkladı.
Sözcü TV'de yayınlanan "Canan Karatay ile İyilik Sağlık" isimli programda Elif Tümen'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamaları şöyle:
Bağışıklık sistemi ana rahminden itibaren gelişen bir olaydır. İnsan vücudu bir bütündür ve o bütün içerisinde insan vücudundaki bütün hücrelerin kısaca söyleyecek olursak, dış etkenlere, yabancı etkenlere karşı korumaya insan vücudu programlanmıştır. Bu programlanma önemlidir. Bu programlanmanın sağlıklı ve güçlü olabilmesinin temelinde beslenme yatıyor. Bağışıklık sistemimizde bir hücresel bağışıklık vardır. Hücrelerimiz çok önemlidir. Bir de dıştan gelen etkenlere karşı, mikroplara, virüslere karşı mücadele eden kan hücrelerimiz vardır. Beyaz kan hücreleri vücudumuzda dolaşır.
Bunlar askerlerdir. Gözleme kuleleri vardır. Bizim askerler gibi. Yabancı bir cisim görünce vücudu uyarırlar. Lökosit veya lenfosit dediğimiz orduları piyasaya sürerler. Bu normal ve doğal bir olaydır. Doğal beslenmek, doğal madde arz etmemiz lazım.