Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..."

Bağışıklık sistemi ana rahminden itibaren gelişen bir olaydır. İnsan vücudu bir bütündür ve o bütün içerisinde insan vücudundaki bütün hücrelerin kısaca söyleyecek olursak, dış etkenlere, yabancı etkenlere karşı korumaya insan vücudu programlanmıştır. Bu programlanma önemlidir. Bu programlanmanın sağlıklı ve güçlü olabilmesinin temelinde beslenme yatıyor. Bağışıklık sistemimizde bir hücresel bağışıklık vardır. Hücrelerimiz çok önemlidir. Bir de dıştan gelen etkenlere karşı, mikroplara, virüslere karşı mücadele eden kan hücrelerimiz vardır. Beyaz kan hücreleri vücudumuzda dolaşır.