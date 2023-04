Patatesteki tehlike! Kızartınca ortaya çıkıyor...

Independent Türkçe'nin; bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.