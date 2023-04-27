Patatesteki tehlike! Kızartınca ortaya çıkıyor...
Kızarmış gıda yiyen kişilerde kaygı bozukluğu ve depresyon görülme riskinin arttığı tespit edildi.
Independent Türkçe'nin; bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.
Birleşik Krallık'taki 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi.
Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini savundu.