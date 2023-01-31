mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
2019 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyanın yaşam tarzını değiştiren koronavirüsten korunmak için üretilen aşılar yeniden gündemde. Koronavirüs aşılarının 'felç ve ölüm riski' doğuran yan etkileri nedeniyle binlerce kişi tazminat istedi.
Almanya'da, mRNA tabanlı aşılardan olanlara tazminat verilmeye başlandı. Başta BioNTech olmak üzere, mRNA tabanlı aşılardan olanlarda GBS (Guillain-Barre Sendromu) diye bilinen kas zayıflığı, yüz, kol, bacak ve vücudun diğer pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşma, his kayıplarına neden olma, felç hatta ölümle sonuçlanan yan etkiler görüldü.
mRNA ve diğer aşılarla aşılanan birçok kişide kalp kası iltihabı da (Post-Vach-Myokarditis) tespit edildi.
BIONTECH, TAZMİNATTAN MI ÜRKTÜ?
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya, aşı mağdurlarına şiddet derecesine bağlı olarak ayda 811 euro aylık bağlamayı kabul etti. İş kaybı olanlar ile tedavisi masraflı olanlara ise 15 bin euro ödenecek. Buna da, ‘Aşı hasarı tazminatı’ deniliyor.
Bir süre önce BioNTech'in, Almanya'daki bürokrasiden bıkıp İngiltere'ye kanser araştırmaları için büro açacağını duyurmasının altında, bu tazminat dilekçelerinin olabileceği öne sürülüyor. Bu arada, BioNTech'in hisseleri 320 eurodan 132 euroya geriledi.