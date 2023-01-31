mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!

Almanya'da, mRNA tabanlı aşılardan olanlara tazminat verilmeye başlandı. Başta BioNTech olmak üzere, mRNA tabanlı aşılardan olanlarda GBS (Guillain-Barre Sendromu) diye bilinen kas zayıflığı, yüz, kol, bacak ve vücudun diğer pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşma, his kayıplarına neden olma, felç hatta ölümle sonuçlanan yan etkiler görüldü.