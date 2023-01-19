Meğer yanlış biliyormuşuz: Şekerden daha zararlı 5 yiyecek

GRANOLA

Granola, genellikle sağlıklı bir seçenek olarak pazarlanan bir tahıl türüdür. Bununla birlikte, pazarlanan granolaların bir kısmı aslında çok fazla şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bu nedenle etiketleri okumak ve şekeri daha düşük olan, aynı zamanda tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla yapılan granolayı seçmek önemlidir.