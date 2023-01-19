Meğer yanlış biliyormuşuz: Şekerden daha zararlı 5 yiyecek
Dışarıdan aldığımız bazı yiyecekler sağlıklı olarak pazarlansa da diyetisyenler bu yiyeceklerin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini paylaştı. Şekerden çok daha zararlı olduğu belirtilen bu yiyecekleri yemeden önce tekrar düşünün.
Şekerli gıdaların tadı her ne kadar lezzetli olsa da bu konu üzerine yapılan araştırmalar şekerin vücut için en zararlı gıdalar arasında yer aldığını bulmuştur. Fazla şeker tüketimi ile diyabet, yüksek tansiyon ve ölümcül kalp hastalığı riskleri bağlantılıdır.
Şeker tüketimini azaltmak isteyenler için önerilen birçok besinin şekerden çok daha fazla zararlı olduğu ortaya çıktı. Aşağıda bulunan yiyecekler çok riskli hastalıkların oluşmasında büyük rol oynamaktadır.
KURU MEYVE
Kurutulmuş meyve aslında şeker oranı yüksek olduğu için çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Kuru meyveye geçmek yerine elma, muz, kuru üzüm gibi tatlı ve lezzetli tadı olan bütün meyveleri tercih etmelisiniz.
GRANOLA
Granola, genellikle sağlıklı bir seçenek olarak pazarlanan bir tahıl türüdür. Bununla birlikte, pazarlanan granolaların bir kısmı aslında çok fazla şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bu nedenle etiketleri okumak ve şekeri daha düşük olan, aynı zamanda tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla yapılan granolayı seçmek önemlidir.