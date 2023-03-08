Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir!

ABD'li araştırmacılar makarna pişirirken tencereye yanlış zamanda tuz eklemenin tehlikeli hastalıklara yol açabileceğini tespit etti.

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Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir! - Resim: 1

Columba'daki Güney Karolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, musluk suyunda belirli miktarda dezenfektan belirledi. Bunların tuzla birleşmesinin "iyotlu dezenfeksiyon yan ürünleri" adı verilen kimyasalları meydana getirdiği tespit edildi.

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Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir! - Resim: 2

Araştırmacılara göre bu maddeler kansere, karaciğer hasarına ve sinir sistemi aktivitesinde azalmaya neden olabiliyor.

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Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir! - Resim: 3

Öte yandan, makarna üzerinde deneyler yapan araştırmacılar, birkaç denemenin ardından bu toksinleri engellemenin yollarını da belirledi.

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Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir! - Resim: 4

EN GÜVENLİ ADIMLAR

Buna göre ilk adım suyu tencerede kaynatmak ve bu esnada kapağı kapatmamak. İkinci adım makarnayı süzerken suyun tamamının gittiğinden emin olmak.

Susan Richardson liderliğindeki araştırma ekibi, tuzun makarna piştikten sonra eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

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