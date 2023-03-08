Makarna yapmak sandığınız gibi değilmiş: Tuzu yanlış zamanda atmak sizi ölüme götürebilir!

EN GÜVENLİ ADIMLAR

Buna göre ilk adım suyu tencerede kaynatmak ve bu esnada kapağı kapatmamak. İkinci adım makarnayı süzerken suyun tamamının gittiğinden emin olmak.

Susan Richardson liderliğindeki araştırma ekibi, tuzun makarna piştikten sonra eklenmesi gerektiğini belirtiyor.