LGS öncesi ailelere ve velilere ipuçları: İşte sınav stresini yenmek için 5 püf noktası

KENDİNİZLE İLGİLİ OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİRİN

“Gelecekte mutlu olmak için sadece bu sınavı kazanmam gerekiyor başka bir yolu yok; kazanamazsam ailemin de çevremin de yüzüne bakamam; hayatım biter; sınav sonucu kim olduğumu ve değerimi belirleyecek; eğer istediğim sonucu alamazsam bu benim yetersiz biri olduğumu gösterir” gibi düşüncelerden kurtulun. Çünkü mantıklı ve gerçekçi olmayan bu düşünceler stresi artırarak performansı olumsuz etkiliyor.