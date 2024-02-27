Kurtulmak isteyenler dikkat: Sigarayı bıraktıran yiyecekler açıklandı!

GİNSENG ÇAYI

Ginseng çayı Kore kökenli bir bitkisel çaydır. Esas olarak enerji artırıcı özellikleriyle ünlü olsa da, nikotinin vücut üzerindeki etkisini azalttığı da biliniyor.

Bu nedenle sigara tüketimini azaltmak söz konusu olduğunda bu bitki çayı bir zorunluluktur. Nikotinin vücudunuz üzerindeki etkisi ne kadar az olursa, sigara içmek o kadar az çekici olacaktır.