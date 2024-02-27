Kurtulmak isteyenler dikkat: Sigarayı bıraktıran yiyecekler açıklandı!
Sigara bağımlılığından kurtulmak istiyor ancak bunu bir türlü beceremiyorsanız dikkat... Sigarayı bıraktıran yiyecekler belli oldu.
Bir alışkanlıktan kurtulmak asla kolay değildir ancak iş sigara içmeye gelince, yiyeceklerin sigarayı bırakmak konusunda yardımcı olabildiğini söylemek mümkün.
Belirli yiyecekler sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilir.
DAHA FAZLA PEYNİR
Daha fazla peynir yemelisiniz. Süt ürünlerinin sigaranın tadını kötüleştirdiği söylendiğinden, daha fazla peynir eklemek sigara isteğini azaltacaktır. Bir daha canınız sigara çektiğinde kendinize biraz peynir alın, bir bardak süt için veya yoğurt yiyin. Bu sadece iştahınızı dizginlemekle kalmayacak, aynı zamanda sigaranın tadından da hoşlanmamanızı da sağlayacaktır.
GİNSENG ÇAYI
Ginseng çayı Kore kökenli bir bitkisel çaydır. Esas olarak enerji artırıcı özellikleriyle ünlü olsa da, nikotinin vücut üzerindeki etkisini azalttığı da biliniyor.
Bu nedenle sigara tüketimini azaltmak söz konusu olduğunda bu bitki çayı bir zorunluluktur. Nikotinin vücudunuz üzerindeki etkisi ne kadar az olursa, sigara içmek o kadar az çekici olacaktır.
PATLAMIŞ MISIR
Sigara içenlerin çoğu, sigarayı bırakmaya çalıştıklarında daha fazla açlık hissederler ve sürekli atıştırma isteği duyarlar. Bunun nedeni, atıştırmaların genellikle sigara içtikleri zamanın yerini alma eğiliminde olmasıdır.
Patlamış mısır, sigarayı bırakmaya çalışırken tadını çıkarabileceğiniz mükemmel, düşük kalorili bir atıştırmalıktır. Bu istekleri gerçekten frenlemek için tuzlu patlamış mısırı deneyin, çünkü bu aynı zamanda daha uzun süre tok hissetmenizi de sağlayabilir.
TARÇIN ÇUBUKLARI
Belki de sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak en sıra dışı yiyecek olan tarçın çubukları size anında baharatlı bir tat verir ve bu nedenle herhangi bir isteği anında azaltır. Sadece sağlık açısından faydalarla dolu değil, aynı zamanda tarçın çubuğu tutma hissi de alışkanlıktan kurtulma konusunda psikolojik olarak yardımcı olacaktır.