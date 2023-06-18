Kronik ağrı uyku kalitesini düşürüyor: İşte skolyoz hastalarının dinlenebilmek için dikkat etmesi gerekenler
Omurganın açısal deformitesi olarak tanımlanan skolyoz, ciddi duruş bozukluklarına neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, skolyoz ve uyku ilişkisi hakkında hastaların yaşamını kolaylaştıran bilgiler veriyor.
Ciddi bir omurga hastalığı olan skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesiyle oluşuyor. Birçok kişi skolyozu duymuş olsa da, çoğu kişinin bu hastalık hakkında yeterince bilgisi bulunmuyor.
Skolyozun; tüm gövdenin merkezi kemik sütunu olarak tanımlayabileceğimiz vertebral kolonun biyomekaniğini bozan bir durum olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, vertebral kolonun da neredeyse vücuttaki tüm çalışan sistemlerde rol oynadığı için skolyozun vücudu çeşitli açılardan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Skolyozun ilerleyişi bazı insanlar için çok şiddetli, bazıları için ise hafif olabiliyor. Çocuklarda ve ergenlerde skolyozun ağrısız, erişkinlerde ise uykuyu da etkileyebilecek düzeyde ağrı ve rahatsızlığın yaygın bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Bayram, şöyle devam ediyor: “Skolyoz birçok sistemi aynı anda etkiliyor. Etkilediği sistemlerden bir tanesi de solunum sistemidir. İleri derecede skolyozun akciğer yetmezliği ile direkt ilişkisi bulunuyor. Skolyozla ilişkili akciğer patolojilerinin çoğu günlük aktivitelerde fark edilmezken, yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde ise hastanın hissedeceği boyuta ulaşıyor. Bu durum uykuyu da etkileyebiliyor.”
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Uzm.Dr. Bayram, özellikle torakal skolyozda (omurganın orta bölgesi-sırt), kaburgaların da etkilenebildiğini anlatıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, torakal skolyozda, kaburgalarda da eğrilik meydana geldiğinden omurganın ve kaburgaların hareket etme yetenekleri azaldığının altını çiziyor.