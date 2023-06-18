Kronik ağrı uyku kalitesini düşürüyor: İşte skolyoz hastalarının dinlenebilmek için dikkat etmesi gerekenler

Skolyozun ilerleyişi bazı insanlar için çok şiddetli, bazıları için ise hafif olabiliyor. Çocuklarda ve ergenlerde skolyozun ağrısız, erişkinlerde ise uykuyu da etkileyebilecek düzeyde ağrı ve rahatsızlığın yaygın bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Bayram, şöyle devam ediyor: “Skolyoz birçok sistemi aynı anda etkiliyor. Etkilediği sistemlerden bir tanesi de solunum sistemidir. İleri derecede skolyozun akciğer yetmezliği ile direkt ilişkisi bulunuyor. Skolyozla ilişkili akciğer patolojilerinin çoğu günlük aktivitelerde fark edilmezken, yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde ise hastanın hissedeceği boyuta ulaşıyor. Bu durum uykuyu da etkileyebiliyor.”