Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!

YENİ BELİRTİLER EKLENDİ

Burun akıntısı ve öksürük de dahil olmak üzere en önemli semptomların çoğu 2020’den bu yana kovid'li kişiler arasında rapor ediliyor, ancak listede uyku sorunları ve endişe (anksiyete) gibi bazı yeni maddeler de yer alıyor.