Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
2019'da hayatımıza giren koronavirüs, yeni varyantıyla gündeme geldi. Virüsün yeni varyantı JN.1‘in iki yeni belirtisi ortaya çıktı.
Korona virüsün yeni varyantı dünyada hızla ‘JN.1’ hızla yayılıyor. Bilim insanları yeni varyantın yeni iki yeni belirtisi olduğunu ortaya çıkarttı.
Araştırmalara göre, bu varyantta diğer varyantlardan farklı olarak ‘kaygı’ ve ‘uyku güçlüğü’ belirtiler yaşanıyor. Aralık 2023’e ait en son veriler, ankete katılanlar arasında koronavirüs salgınıyla en sık bildirilen semptomların şunları içerdiğini gösteriyor:
-Burun akıntısı (yüzde 31,1)
-Öksürük (yüzde 22,9)
-Baş ağrısı (yüzde 20,1)
-Zayıflık veya yorgunluk (yüzde 19,6)
-Kas ağrısı (yüzde 15,8)
-Boğaz ağrısı (yüzde 13,2)
-Uyku sorunu (yüzde 10,8)
-Endişe veya kaygı (yüzde 10,5)
YENİ BELİRTİLER EKLENDİ
Burun akıntısı ve öksürük de dahil olmak üzere en önemli semptomların çoğu 2020’den bu yana kovid'li kişiler arasında rapor ediliyor, ancak listede uyku sorunları ve endişe (anksiyete) gibi bazı yeni maddeler de yer alıyor.
Bir zamanlar Kovid-19’un belirtisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının artık Birleşik Krallık’ta enfekte kişilerin yalnızca yüzde 2 ila 3’ü tarafından rapor edilmesi de dikkat çeken bir başka nokta olarak öne çıkıyor.