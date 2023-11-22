Koronavirüsün yeni türü hızla yayılıyor: Bu belirtilere dikkat!
Tüm dünyada milyonlarca insanın ölmesine neden olan koronavirüsün yeni varyantına karşı uyarı yapıldı. Uzmanlar vaka sayılarının artmasından endişe ederken, bu 8 belirtiye de dikkat çekti.
Üç yıl önce ortaya çıkan koronavirüsün aşılarla, önlemlerle önüne geçilse de yeni varyantlar hâlâ halk sağlığını tehdit ediyor. Ortaya çıkan yeni varyantın da Omicron’un torunu olduğu düşünülüyor.
Koronavirüsün bazı varyantları sadece önemsiz bir soğuk algınlığı ile kendini gösterse de virüs mutasyona uğramaya, yeni türler ve yeni endişeler yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz Birleşik Krallık, Eris ve Pirola varyantlarından etkilenirken şimdi de Omicron’un torunu olarak nitelenen yeni bir varyant tehdit ediyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileri, HV.1 varyantının ABD’deki en baskın tür olduğunu iddia ediyor. EG.5 olarak da adlandırılan Eris ise vakaların yaklaşık yüzde 22’sini oluşturuyor.
Sözcü'nün aktardığına göre Mayo Clinic’in viroloji direktörü Matthew Binnicker, bu varyantların Omicron ile bazı benzerlikler taşıdığını açıkladı.
OMICRON’UN TORUNU
Binnicker’e göre bu mutasyonların çoğu, HV.1 de dahil olmak üzere virüsün insandan insana daha etkili bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner da HV.1 varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunu vurguladı:
“HV.1’i neredeyse Omicron’un torunu olarak düşünebilirsiniz. Tüm Omicron ailesinin özelliklerinden biri de son derece bulaşıcı olmaları.”
Dr. Binnicker, hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir enfeksiyondan korumak için COVID’e karşı aşı olunmasını tavsiye etti. Ancak ABD’de sonbaharda takviye aşısı alımı düşük oldu. Bir araştırmaya göre de Amerikalıların yalnızca yüzde 7’sinin aşı yaptırdığı ortaya çıktı.
Binnicker, bu oranın yüksek olmadığını belirtti: “Daha yüksek bir aşı yüzdesine ihtiyacımız var çünkü COVID hastalarının hastaneye kaldırıldığını ve solunum cihazına bağlandığını görüyoruz.” Ayrıca Binnicker, halka açık alanlarda maske takılmasını ve ellerin düzenli olarak yıkanmasını da tavsiye etti.
YENİ VARYANTIN BELİRTİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:
1. Boğaz ağrısı
2. Tıkanıklık veya tıkanıklık
3. Burun akması
4. Öksürük
5. Tükenmişlik
6. Baş ağrısı
7. Kas ağrıları
8. Ateş veya titreme