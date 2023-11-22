Koronavirüsün yeni türü hızla yayılıyor: Bu belirtilere dikkat!

OMICRON’UN TORUNU

Binnicker’e göre bu mutasyonların çoğu, HV.1 de dahil olmak üzere virüsün insandan insana daha etkili bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner da HV.1 varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunu vurguladı: