Koronavirüste belirtiler değişti: Öksürüğe dikkat

Sürekli mutasyona uğrayan ve son dönemde Omicron varyantıyla yayılan Covid-19’un en belirgin özelliklerinden biri olan kuru öksürüğün halen yaygın olduğu belirtildi. Fakat İngiltere’de yapılan Zoe Covid Araştırma Uygulaması’nın yaptığı son anket çalışmalarına göre kuru öksürük de şekil değiştirerek yeni bir türe dönüştü.