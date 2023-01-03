Koronavirüste belirtiler değişti: Öksürüğe dikkat
Koronavirüs salgını tehlikesini alttan alta sürdürmeye devam ediyor. Virüs mutasyonlarla çok sayıda insanı yatağa düşürüyor. Covid-19'un en belirgin belirtilerinden biri olan öksürük şekil değiştirdi.
Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını yeni mutasyonlarla yayılımını artırıyor.
Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan koronavirüs, Çin’de kısıtlama ve yasakların kaldırılmasıyla birlikte endişe yaratıcı boyutlara gelirken, yapılan anket çalışmalarında Covid-19’un en belirgin belirtilerinin de şekil değiştirdiği kaydedildi.
Sürekli mutasyona uğrayan ve son dönemde Omicron varyantıyla yayılan Covid-19’un en belirgin özelliklerinden biri olan kuru öksürüğün halen yaygın olduğu belirtildi. Fakat İngiltere’de yapılan Zoe Covid Araştırma Uygulaması’nın yaptığı son anket çalışmalarına göre kuru öksürük de şekil değiştirerek yeni bir türe dönüştü.
Corona virüsü hastalarının katıldığı anket çalışmalarında öksürüklerde balgam çıkmasının giderek yaygınlaştığı kaydedildi.