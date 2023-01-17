Koronavirüste belirtiler değişti: Bu varyant yüzde 40 daha bulaşıcı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün “en bulaşıcı Covid-19 varyantı” olarak tanımladığı ve “Kraken” olarak da bilinen bu yeni corona virüsü türünün önceki varyantlara göre yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyleyen bilim insanları bu hastalığın belirtilerini de açıkladı.