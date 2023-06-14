Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin!
Yeni yapılan bir araştırma, Kovid-19 atlatan kişilerin tat ve koku duyusuyla ilgili tehlikeli sonuçlar ortaya koyuyor. Kovid-19 atlatan kişilerin yarısına yakınında bu duyular geri gelmedi.
Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.
Healthday sitesinin haberine göre, The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı. Araştırmacılar Kovid-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.
Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.
Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Kovid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.