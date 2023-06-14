Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin!

Yeni yapılan bir araştırma, Kovid-19 atlatan kişilerin tat ve koku duyusuyla ilgili tehlikeli sonuçlar ortaya koyuyor. Kovid-19 atlatan kişilerin yarısına yakınında bu duyular geri gelmedi.

Koronavirüs
Son Güncelleme:
Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin! - Resim: 1

Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.

1 8
Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin! - Resim: 2

Healthday sitesinin haberine göre, The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı. Araştırmacılar Kovid-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

2 8
Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin! - Resim: 3

Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

3 8
Koronavirüsle ilgili milyonları ilgilendiren araştırma: Hemen bu duyularınızı test ettirin! - Resim: 4

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Kovid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

4 8