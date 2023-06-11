Koronavirüsle ilgili korkutan araştırma: Daha erken ölüyorlar!

Yapılan bir araştırmaya göre, ilk Covid karantinası sırasında kalp krizi geçiren hastaların, pandemi öncesine göre 18 ay daha erken hayatını kaybetme riski bulunuyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, sağlık hizmetlerinin aksaması, hastanede virüs kapma korkusu ve insanların karantinada kalmalarının istenmesi, birçok kişinin tedavi aramayı geciktirdiği anlamına geldiğini söyledi. Bunun sonucunda kalp krizi geçiren hastaların yaşam sürelerinin kısalması, yaşam kalitelerinin düşmesi ve büyük ölçüde işe gidememeleri nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinde 36,6 milyon sterline mal olduğu tahmin ediliyor.