Koronavirüsle ilgili korkutan araştırma: Daha erken ölüyorlar!
Yeni yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19 karantinası sırasında kalp krizinden kurtulanlar 18 ay daha erken hayatını kaybedebilir.
Yapılan bir araştırmaya göre, ilk Covid karantinası sırasında kalp krizi geçiren hastaların, pandemi öncesine göre 18 ay daha erken hayatını kaybetme riski bulunuyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, sağlık hizmetlerinin aksaması, hastanede virüs kapma korkusu ve insanların karantinada kalmalarının istenmesi, birçok kişinin tedavi aramayı geciktirdiği anlamına geldiğini söyledi. Bunun sonucunda kalp krizi geçiren hastaların yaşam sürelerinin kısalması, yaşam kalitelerinin düşmesi ve büyük ölçüde işe gidememeleri nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinde 36,6 milyon sterline mal olduğu tahmin ediliyor.
Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), pandemi sırasında Covid dışı bakımı ihmal ettiği için eleştirilere maruz kalmış, bu da ölümlerde artışa ve 7,2 milyon kişilik rekor bekleme listelerine yol açmıştı.
İrlanda'daki Galway Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Profesör William Wijns, yetkililerin gelecekteki felaketler sırasında hizmetleri korumak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi. Bulgular, geciken veya atlanan bakımın sonuçlarını gösterdi. Hastaların ve toplumların, sadece bir aylık karantina süresince kalp krizi tedavisindeki azalmanın bedelini yıllarca ödeyecekleri belirtildi.
Sağlık hizmetlerinin her zaman sunulması gereken hayat kurtarıcı tedavilerin bir listesine ihtiyacı olduğu ve acil durum planlarına gecikmeden ulaşılabilecek dirençli sağlık sistemlerinin kurulması gerektiği kaydedildi.