Pandemi sonrası yaşanan kalp krizleri: Uzmanı açıkladı, koronavirüs aşıları riski artırdı mı?

Dünyada en başta gelen ölüm sebeplerinden biri olan kalp krizi oranlarında son zamanlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Koronavirüs ve sonrasında yapılan aşıların kalp krizi riskini arttırdığı yönündeki söylemler ise vatandaşlar arasında endişe oluşturdu. Pandeminin ardından kalp krizi ile sonuçlanan ölümler ise daha fazla dikkat çekmeye başladı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Necati Murat Aksoy konuya ilişkin merak edilenleri tek tek açıkladı.

Son 50 yıldır en sık ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu söyleyen Aksoy, bu durumun pandemi ve sonrasında uygulanan aşılarla alakalı olmadığının altını çizdi. Aksoy, uygulanan aşıların kalp krizini arttırdığı yönünde ortaya atılan söylemlere ilişkin herhangi bir bilimsel kanıtın olmadığına da değindi.