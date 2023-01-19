Koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma

Yapılan uluslararası bir araştırmanın sonucunda Covid-19 bulaştıktan sonra koronavirüs aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

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Koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma - Resim: 1

Bilim insanları, koronavirüse yakalanıp sağlığına kavuştuktan bir süre sonra Covid-19 aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. 

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Koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma - Resim: 2

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda Ocak 2020 ile Haziran 2022 arasında yapılmış araştırmalar mercek altına alındı.

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Koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma - Resim: 3

Bilim insanları koronavirüse yakalandıktan sonra Covid-19 aşısı olan kişilerin ağır hastalanmaya ve hastaneye kaldırılmaya karşı çok uzun süreli bağışıklık kazandığını tespit etti.

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Koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarla ilgili dikkat çeken araştırma - Resim: 4

EN UZUN KORUMA BU KOMBİNASYONDA

Bu kombinasyonun uzun bir süre ciddi bağışıklık sağladığı açıklandı. Araştırmada, “Bu kombinasyon 12 ay boyunca tekrar ağır Covid-19 geçirmeyi yüzde 97 oranında engelliyor” denildi.

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