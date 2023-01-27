Korona bitmeden yeni salgın geldi: Giderek yaygınlaşan hastalık korkuttu

KOLERA SALGININ BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları gerektiğini duyurdu. "Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor.