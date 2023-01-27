Korona bitmeden yeni salgın geldi: Giderek yaygınlaşan hastalık korkuttu
Son dönemlerde giderek yükseliş gösteren kolera salgını binlerce insanın yaşamını yitirmesi tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar kolera salgını hakkında uyarılarda bulundu.
Korona’nın hayatımıza girmesiyle, tüm dünya yeni çıkan hastalıklarla savaşmaya başladı. Maymun çiçeği, Strep A gibi hastalıklar giderek yaygınlaşıyor. Malavi’de uzmanlar kolera salgını hakkında önemli uyarılarda bulundu.
1800’lü yıllarda kolera salgınından milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, yıllardır ortalıkta olmayan hastalığın Malavi’de tekrardan canlanması insanları tedirgin etti. Malavi’de kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 1002’ye çıktı. Malavi Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı verilere göre, Mart 2022’de kolera salgınından son 24 saate 12 kişi yaşamını yitirdi. 626 yeni vaka ise tespit edildi.
KOLERA SALGININ BELİRTİLERİ
Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları gerektiğini duyurdu. "Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
KOLERA SALGINI ÜLKELERE YAYILIYOR
Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden tekrardan canlandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.