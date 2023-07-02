Kola, yoğurt, ketçap... Bu ürünleri tüketenler dikkat: Meğer kansere sebep oluyormuş!
Sağlıklı sandığımız bazı ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Daha çok kola ve meyveli yoğurtta kullanılan aspartamın kanser yapıcı etkisi olabileceği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yapay tatlandırıcıyı kanserojen madde ilan etmeye hazırlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanserle mücadele birimi harekete geçti. İlaçlarda, marketlerde satılan hazır gıdalarda ve birçok diyet ürününde tat vermek için kullanılan aspartam insanlara kanser yapma ihtimali olan" maddeler arasına alınacak.
DSÖ'DEN 'KANSOREJEN TATLANDIRICI' HAMLESİ
Aspartam Dünya Sağlık Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi tarafından da inceleniyor. Komite, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın aspartam hakkındaki kararını açıklayacağı gün olan 14 Temmuz'da sonuçları yayımlayacak.
ASPARTAM KANSER YAPICI MADDE İLAN EDİLECEK
Aspartamın kanser yapıcı olarak ilan edilmesi gıda sektöründe sorunlara yol açabilir. 1981'de Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüketimi onaylanan ve 5 güvenlik testini de geçen aspartam 90'nın üzerinde ülkede kullanılıyor.
DSÖ, son zamanlarda aspartamı yeniden gözden geçirmek için 2 toplantı gerçekleştirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada yapay tatlandırıcı aspartam ile ilgili yeni uyarılarda bulunabileceği ifade edildi.