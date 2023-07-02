Kola, yoğurt, ketçap... Bu ürünleri tüketenler dikkat: Meğer kansere sebep oluyormuş!

ASPARTAM KANSER YAPICI MADDE İLAN EDİLECEK

Aspartamın kanser yapıcı olarak ilan edilmesi gıda sektöründe sorunlara yol açabilir. 1981'de Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüketimi onaylanan ve 5 güvenlik testini de geçen aspartam 90'nın üzerinde ülkede kullanılıyor.