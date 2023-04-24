KOAH ve astım yetişkinlerin yüzde 10'unda görülüyor: Zatürre riskine dikkat!

KOAH VE ASTIM ERİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 10'UNDA GÖRÜLÜYOR



Kronik akciğer hastalıkları başlığı altında en sık görülen hastalıkların KOAH, astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları (Akciğer sertleşmesi) sayılabildiğini ifade eden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç:

"KOAH ve astım erişkin nüfusun yüzde 10'unda görülür. Bronşektazi görülme sıklığı konusunda kesin bir rakam vermek zordur. Akciğer harabiyeti yaratan hastalıkların sık görüldüğü topluluklarda bronşektazinin daha fazla görüldüğü söylenebilir. Kronik akciğer hastalıklarının en çok görülen belirtileri ise öksürük, balgam çıkarma, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi" dedi.

