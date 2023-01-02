Kırmızı pancarı neden tüketmeliyiz? İşte 3 önemli neden
Kırmızı pancar besleyici ve sağlıklı bir gıda olarak sofralarda yerini buluyor. Diyetisyen Berna Ertuğ pancarın tüketilmesinin faydalarını anlattı.
Yemeklerde, mezelerde, salatalarda kullanılan, tek başına da tüketilebilen kırmızı pancar renginin yanı sıra tadı ile de fark yaratıyor. Diyetisyen Berna Ertuğ pancarın faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı:
PEK ÇOK BESİNDE TERCİH EDİLİYOR
Kış sebzelerinin baş tacı kırmızı pancar ıspanak ailesinden bir kök sebzedir. Şeker pancarı ile aynı aileden gelir ancak beslenme açısından farklıdır. Şeker pancarı beyazdır ve üreticiler bunları şeker çıkarmak ve işlenmiş gıdaları tatlandırmak için kullanma eğilimindedir. Kırmızı pancarın ise kök veya yaprakları salatalar, çorbalar ve turşularda sıklıkla tercih edilir ve doğal renklendirici olarak da kullanılır. Kırmızı pancar betalain denilen ve pancar kökünde bulunan bir pigment içerir. Bu pigment bitkilere tat ve renklerini vererek, bitkilerin bağışıklık sistemini oluştururlar.
Kırmızı pancarın 100 gramındaki besin değerleri aşağıdaki gibidir;
Enerji: 44 kkal
Karbonhidrat:8,02 g
Protein:1,23g
Yağ: 0,52 g
Lif: 1,28 g
KABIZLIK VE SİNDİRİM PROBLEMLERİNE İYİ GELİYOR
Kırmızı pancar yüksek oranda vitamin C, A ve folat; minerallerden de potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir. İçerdiği besin değerlerinden dolayı yapılan son çalışmalara göre kırmızı pancarın; kan basıncını düşürmek, sindirimi iyileştirmek, bağışıklığı desteklemek gibi sağlığa katkısı olduğu düşünülmektedir. Yetişkin bir birey için günlük 25-30 gr lif tüketimi gereklidir. 100 gr pancar 1,28 gr lif içerdiği için neredeyse günlük ihtiyacın yaklaşık %4,5’nu karşılamaktadır. Bu yüzden kırmızı pancar tüketimi sindirim sistemini dengeler ve kabızlık problemlerinde destekleyicidir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalık için birincil risk faktörüdür. Doktor takibinde ilaç kullanımı ile beraber Akdeniz tarzı beslenmeye geçiş ve egzersiz yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar beslenmede kırmızı pancara yer verilmesini önermektedir. Çünkü çalışmalar kırmızı pancarda bulunan yüksek nitrat ve potasyumun damarları genişlettiğini, kan dolaşımını kolaylaştırdığını, tansiyonu düşürdüğünü göstermektedir.