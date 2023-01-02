Kırmızı pancarı neden tüketmeliyiz? İşte 3 önemli neden

Yemeklerde, mezelerde, salatalarda kullanılan, tek başına da tüketilebilen kırmızı pancar renginin yanı sıra tadı ile de fark yaratıyor. Diyetisyen Berna Ertuğ pancarın faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı:

PEK ÇOK BESİNDE TERCİH EDİLİYOR

Kış sebzelerinin baş tacı kırmızı pancar ıspanak ailesinden bir kök sebzedir. Şeker pancarı ile aynı aileden gelir ancak beslenme açısından farklıdır. Şeker pancarı beyazdır ve üreticiler bunları şeker çıkarmak ve işlenmiş gıdaları tatlandırmak için kullanma eğilimindedir. Kırmızı pancarın ise kök veya yaprakları salatalar, çorbalar ve turşularda sıklıkla tercih edilir ve doğal renklendirici olarak da kullanılır. Kırmızı pancar betalain denilen ve pancar kökünde bulunan bir pigment içerir. Bu pigment bitkilere tat ve renklerini vererek, bitkilerin bağışıklık sistemini oluştururlar.