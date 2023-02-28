Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı

Profesör Doktor Canan Karatay, kahvaltıda düzenli tüketildikçe göbekten kurtulmaya yarayacak besinleri paylaştı.

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Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı - Resim: 1

Profesör Doktor Canan Karatay, kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

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Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı - Resim: 2

Karatay "Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz" diyerek özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

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Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı - Resim: 3

Turp'un faydaları

Turp (sebze) sağlık açısından faydaları şunlardır:

Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

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Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı - Resim: 4

İçerdiği C vitamini ile güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

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