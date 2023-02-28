Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı

Karatay "Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz" diyerek özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.