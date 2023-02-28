Kilo vermek isteyenler dikkat: Canan Karatay, sırrını açıkladı
Profesör Doktor Canan Karatay, kahvaltıda düzenli tüketildikçe göbekten kurtulmaya yarayacak besinleri paylaştı.
Profesör Doktor Canan Karatay, kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.
Karatay "Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz" diyerek özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Turp'un faydaları
Turp (sebze) sağlık açısından faydaları şunlardır:
Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
İçerdiği C vitamini ile güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
Kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.