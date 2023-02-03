Kar yağışları başladı, uzmanından uyarı geldi: "Karda kayıp düşerseniz bunları yapın"

Bostan, "Arabadan inerken, elimizde herhangi bir obje taşımayacağız. Örneğin bir kahve ya da bir kutu, arabadan kutu ile inmeyeceğiz. Tam tersi elimiz boş olacak. Arabanın kapısını ya da direksiyonunu bir tutamak olarak kullanıp, 2 ayağımızı da dışarı alarak ineceğiz. Eğer alacağımız bir obje varsa bu şekilde indikten sonra alacağız. Çok buzlu ve aşırı kar olduğunu düşünüyorsanız, ayakkabıların altına takılabilen ve kaymayı engelleyen özel aparatlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ayakkabı çok önemli, özellikle kauçuk ayak tabanı olan, mümkün olduğunca topuksuz giymemeye özen göstermeliyiz. Karlı ya da buzlu bir ortamda yürüdükten sonra binaya giriş yaparken, ayaklarımızı iyice paspasa silerek içeri girmeliyiz. Çünkü ayağımızın altında kalan kar ve buz parçaları içeri girdiğimiz zaman zemini ıslak hale getirerek, iç ortamda düşmemize neden olabilir. O yüzden bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.