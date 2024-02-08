Kanser tedavisinde dikkat çeken buluş: 'İnsan ömrü uzayacak'

"Yakın gelecekte hastalıkları dünyadan silmeye başlayacağımızı düşünüyorum"

"Bu çalışmalar insanlıktan bütün hastalıkları silene kadar sürecek" diyen Ağar, "Yakın gelecek içerisinde hastalıkların artık molekül molekül tasarlayarak, sorunlu olan hedef moleküllerini baskılayarak, hastalıkları tamamen dünya üzerinden silmek gibi nihai hedef var. Cost Action dediğim Avrupa Birliği'nin projesinde de nihai hedef bu. FDA mesela bir ilaç üretmek için eskiden 15 yıl harcarken, in silico çalışması ile süre 5-6 yıla inebiliyor. Her ilacın üretimi ve piyasaya girişi çok hızlandıkça artık inşallah yakın gelecekte hastalıkları hangi grupta olursa olsun silmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Kısa vadeli bu ilaçların alımıyla hastalıklardan kurtulmak söz konusu olabilecek" şeklinde konuştu.

Koronavirüs konusuna da değinen Ağar, "Onkoloji alanı dışında da bizim pandemide çok sık karşılaştığımız koronavirüsü baskılayan molekülü tasarladım. Çok etkin ve çok yüksek verimli baskılıyor. Endikasyonu çok yüksek olduğu için ve toksisitesi neredeyse olmadığı için gelecek vaat ediyor. Bununla ilgili de patent sürecimiz başladı" ifadelerini kullandı.