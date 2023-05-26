Japon uzman asla yenmemesi gereken 6 besini açıkladı: Bu yiyeceklerden uzak durun
Uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı. Açıklama Japonya'dan geldi. Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülke olan Japonya'daki bir beslenme uzmanı özellikle 6 besinden uzak durulmasını istedi. İşte o besinler...
Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında üst sıralarda yer alan Japonya'dan bir beslenme uzmanı, hiç tüketmediği 6 ürünü paylaştı.
Michiko Tomioka, iki gün önce CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.
Independent Türkçe'deki habere göre kanser atlatan annesinin 86, teyzesinin 98 yaşını geçtiğini vurgulayan Tomioka'nın listesi şöyle:
Sosisli sandviç
Tomioka, işlenmiş ette tuz oranının yüksekliğine dikkat çekti. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığını hatırlattı.
Fast food hamburgeri
Beslenme uzmanı, çoğu fast food yemeği gibi zincir bir restoranda hamburger yiyince yorgun hissettiğini ifade etti.
Bunun ardından fast food yemeklerinden uzaklaştığını belirten Japon uzman, bu ürünlerde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek olduğunu vurguladı. Tomioka, bu maddelerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL'i yükselttiğini yazdı.