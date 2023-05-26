Japon uzman asla yenmemesi gereken 6 besini açıkladı: Bu yiyeceklerden uzak durun

Fast food hamburgeri

Beslenme uzmanı, çoğu fast food yemeği gibi zincir bir restoranda hamburger yiyince yorgun hissettiğini ifade etti.

Bunun ardından fast food yemeklerinden uzaklaştığını belirten Japon uzman, bu ürünlerde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek olduğunu vurguladı. Tomioka, bu maddelerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL'i yükselttiğini yazdı.