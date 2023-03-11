İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor
İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi olarak bilinen nar şurubunun faydaları dikkat çekti. Cinsel sorunları bile gideren nar şurubuyla ilgili detaylar haberimizde…
İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi nar şurubunun faydaları dikkat çekti.
İbn-i Sina’nın nar şurubu reçetesinin faydalarını görenler çok şaşırttı. Şifa kaynağı olan nar suyu, düzenli tüketildiğinde vücudu adeta yenilediği vurgulandı. Afrodizyak etkisiyle cinsel sorunları bile giderdiği bildirildi.
İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ
Malzemeler:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri
4 dal taze nane
Yapılışı:
6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.