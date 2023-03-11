İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor

İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi olarak bilinen nar şurubunun faydaları dikkat çekti. Cinsel sorunları bile gideren nar şurubuyla ilgili detaylar haberimizde…

İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor - Resim: 1

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi nar şurubunun faydaları dikkat çekti.

1 12
İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor - Resim: 2

İbn-i Sina’nın nar şurubu reçetesinin faydalarını görenler çok şaşırttı. Şifa kaynağı olan nar suyu, düzenli tüketildiğinde vücudu adeta yenilediği vurgulandı. Afrodizyak etkisiyle cinsel sorunları bile giderdiği bildirildi.

2 12
İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor - Resim: 3

İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ

Malzemeler:

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri

4 dal taze nane

3 12
İbn-i Sina’nın her derde deva reçetesi: Cinsel sorunları bitiriyor, kanserden koruyor - Resim: 4

Yapılışı:

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.

30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.

Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.

Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

4 12