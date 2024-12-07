Herkesin Kullandığı Gıda Takviyesi Meğer Ölümcülmüş! 'Kalbi Bir Anda Durdurabilir...'

Magnezyum ile ilgili yaygın bir kullanım söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müjde Soytürk, Magnezyumun belirli durumlarda belirli hastalıklarda vücutta emiliminin azalması sonucu takviye ve tedavi amaçlı bir ilaç olduğunu söyledi.