Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın!
Hayatımızın olmazsa olmazlarından buzdolabında birçok yiyeceğimizi uzun süre saklıyoruz. Fakat bazı yiyecekleri dolaba koymak uygun değil. İşte o 7 yiyecek...
1. Bal
Balın içinde bulunan doğal şeker molekülleri buzdolabında katılaşarak şekerlenmesine sebep olur.
Bu sebeple donmasına izin vermemek ve kısa sürede tüketmek gerekir.
2. Domates
Domatesin buzdolabında saklanması ömrünü uzatır fakat tadında bozulmalara yol açar. Bu sebeple kısa süre içinde tüketmek ve azar azar almak daha mantıklıdır.
3. Muz
Buzdolabında kolaylıkla bozulan meyvelerin başında muz gelir. Muzun yapısı gereği içinde bulunan enzimler onu sıcaktan korur fakat soğuğa karşı dayanıklı değildir. Buzdolabında bekletilen muzlar kararır ve tadında bozulmalar oluşur.