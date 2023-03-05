Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın!

Hayatımızın olmazsa olmazlarından buzdolabında birçok yiyeceğimizi uzun süre saklıyoruz. Fakat bazı yiyecekleri dolaba koymak uygun değil. İşte o 7 yiyecek...

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Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın! - Resim: 1

1. Bal

Balın içinde bulunan doğal şeker molekülleri buzdolabında katılaşarak şekerlenmesine sebep olur.

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Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın! - Resim: 2

Bu sebeple donmasına izin vermemek ve kısa sürede tüketmek gerekir.

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Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın! - Resim: 3

2. Domates

Domatesin buzdolabında saklanması ömrünü uzatır fakat tadında bozulmalara yol açar. Bu sebeple kısa süre içinde tüketmek ve azar azar almak daha mantıklıdır.

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Herkes bu hatayı yapıyor: Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın! - Resim: 4

3. Muz

Buzdolabında kolaylıkla bozulan meyvelerin başında muz gelir. Muzun yapısı gereği içinde bulunan enzimler onu sıcaktan korur fakat soğuğa karşı dayanıklı değildir. Buzdolabında bekletilen muzlar kararır ve tadında bozulmalar oluşur.

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